Alianza Lima vive uno de sus peores momentos deportivos en toda su historia. El club blanquiazul está en zona de descenso tras los últimos resultados de la fecha 8, Fase 2 de la Liga 1 Movistar. El triunfo de Carlos Stein ha hecho que los dirigidos por Daniel Ahmed solo piensen en el triunfo ante Carlos A Mannucci, este miércoles 25 de noviembre.

Ante esta situación, un histórico de Alianza, Waldir Sáenz ha tomado la palabra y analizó el momento que vive el equipo de sus amores, criticando especialmente a los jugadores que hoy conforman la plantilla victoriana. El exgoleador de los grones cuestionó a Daniel Ahmed como DT del equipo, sobre todo en este momento. Para Sáenz, quien debió asumir es un director técnico que transmita “ganas”.

“Alianza necesita a alguien que les transmita ganas. Alianza no va a bajar, así te lo aseguro. Y qué van a decir, que el héroe quién fue ¿Ahmed?”, manifestó el exfutbolista al programa “Era Hoy”. En otro momento, el goleador histórico de Alianza Lima contó: “He visto el resultado de la U y Grau, y estoy sudando. Me sudan las manos”.

Waldir promete volver al fútbol si Alianza se va a segunda

Antes de culminar la entrevista, Waldir Sáenz ha sorpendido a propios y extraños al confesar que si los íntimos descienden este volverá a vestirse de corto para jugar en segunda división en el 2021. “Hablando en serio, Dios no quiera y si pasa, voy a tener que desempolvar mis chimpunes. De que me meto, me meto a jugar segunda; a los 47 años. Lo juro. Vuelve el hincha a la cancha de nuevo. Jugar segunda tampoco es fácil”, sentenció.

Cómo va Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima tras el triunfo de Carlos Stein por 2-0 ante Universitario, quedó igualado con el conjunto azul con 26 unidades a falta de dos fechas para que termine el torneo. Los blanquiazules jugarán dos finales a muerte. Primero el miércoles 25 de noviembre ante Carlos A Mannucci y luego ante Sport Huancayo, en la última jornada del torneo peruano.

