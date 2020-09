César Vallejo no aguantó más y abrió el marcador ante Alianza Lima con la anotación de Yorleys Mena. El delantero colombiano recibió una asistencia de Elsar Rodas y aprovechó la oportunidad para abrir el arco de ítalo Espinoza. Mena solo estiró el pie izquierdo y anotó el primer gol del partido ya que Beltrán no pudo cubrir a su rival. César Vallejo quiere estar en los primeros lugares de la tabla y espera no alejarse mucho de Universitario que es el puntero con 28 unidades.

