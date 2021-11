Domingo 16 de mayo del año 93. Tarde soleada en el viejo José Díaz, hoy remodelado estadio Nacional. Partido entre rivales tradicionales y populares: Sporting Cristal y Alianza Lima, fecha 14 del Torneo Descentralizado. El técnico celeste era el brasileño José Carlos Amaral, quien mandó a la cancha con la dorsal número “11″ al nuevo compañero de Flavio Maestri: Julio César de Andrade Moura, Julinho.

La carta de presentación del escurridizo atacante terminó con nota sobresaliente, pues anotó un doblete en el 5-1, que estrenó el romance con la hinchada rimense. “Fueron los primeros goles de los quince que les anoté a Alianza”, recordó el exjugador nacido en Salvador de Bahía, hace 56 años. Han transcurrido 28 años, pero aquel encuentro recobra vigencia para el exjugador de Defensor Lima previo al duelo de mañana entre bajopontinos y blanquiazuales. “Siempre será un partido muy especial para mi”, admite el actual comentarista deportivo de Espn. Este domingo se verán las caras Alianza Lima y Sporting Cristal, rivales que luchan por el título nacional de la Liga 1, y el exdelantero analiza los primeros 90 minutos por jugarse.

- ¿Qué goles anotados ante Alianza son más especiales?

Los dos goles convertidos en el triunfo del 5-1, ahí comenzó mi racha de goles contra Alianza, el ascenso con el club. Así que me quedo con esas dos anotaciones. Yo estaba peleando dentro del equipo por una posición en Sporting Cristal, por la titularidad, por hacerme un nombre. Después anoté un gol olímpico, también fue histórico.

- Un jugador puede haber tenido una campaña irregular, llena de lesiones, y malos partidos, pero ganar una final cambia el pasado en noventa minutos de juego.

Todo el mundo sueña con dejar huella, hacer historia en un club para ser recordado por toda vida, esa clase de partidos son los que marcan a un jugador. Por ahí uno no puede tener mucho feeling con la hinchada, no está bien en el club, pero marca un gol en la final y cambia todo. Son los mejores partidos. Siempre me gustaron jugar finales. Yo era un jugador que en finales mi rendimiento crecía. Más finales contra Alianza, Universitario, eran otro level.

- Cuando los rivales te pegaban, más jugabas.

Sí, cuando más patadas me metían, más encaraba. Yo era terco. Si me pegaban, me daba más cólera, y no paraba. La gente me decía terco, pesado. Era un tema personal, yo quería pintarle la cara, je.

- Algo similar sucede con Gianluca Lapadula, quien en cada partido termina con un nuevo dolor en el cuerpo.

Tenemos ese perfil parecido, el ADN. Eso está en cada jugador. De guerrear, pelear cada pelota. Yo era chiquito, más flaco, pero iba a muerte a cada balón, nunca sacaba la pierna, Lapadula tiene ese perfil. Eso está en el espíritu del jugador. Hay jugadores que son más técnicos, otros guerreros, Lapadula tiene ese tema. Yo era medio loco, como me decía un amigo, pero estaba en mi ADN. Nunca arrugaba. Cuando más me pegaban, era más agresivo, medio terco.

- Cada vez que Cristal golea, el hincha noventero recuerda al tricampeón de los años 94, 95 y 96.

Nosotros tuvimos una época con un gran entrenador que era Oblitas. Una mezcla de jugadores como el “Chorri”, Solano, quienes atravesaban su mejor momento. Nos conocíamos de memoria. Es muy difícil que pasen la cantidad del alto nivel que tenía Cristal. Lo que hacíamos en el campo, nos divertíamos. Bailábamos, gustábamos, goleábamos, muchos sueños y fantasías. Yo recuerdo con el “Coyote”, el “Chorri”, en pleno partido estábamos goleando y contando chistes. Nos divertíamos tanto, el equipo era tan bueno, que nos conocíamos de memoria.

- Cristal juega por el bicampeonato. ¿Cuál es el análisis de la primera final?

Cristal arrancó muy bien avasallando, atropellando en la primera vuelta, pero en la segunda estuvo con muchas lesiones, intermitencia, con buenos y malos momentos, y eso generó dudas. Alianza Lima comenzó de menos a más. Mostró su mejor momento ahora, pero lamentablemente lo que sucedió con los contagiados (coronavirus), ha dado un paso muy grande hacia atrás. Venìa con equilibrio constante, pero perdió una a dos semanas de entrenamiento. Ahora cuando comience la final está con un paso hacia atrás. La ventaja la tiene Cristal, ahora. Poco a poco se están encontrando en el momento exacto, que es una final.

- Marcos Riquelme superó lesiones y se reencontró, en el tramo final, con el gol. Su juego en las finales puede cambiar su pasado.

Hay jugadores que estaban prácticamente fuera del club, anotaron un gol en una final, y cambió todo. Yo venía de una cultura brasileña, muy agresiva, y cuando vine a Perú, era una cultura más defensiva, pero logré adaptarme. Hice que muchos jugadores me acompañen a la misma velocidad, era muy intenso. La responsabilidad como extranjero es doble, triple. Uno tiene que marcar diferencia pase lo que pase. Quizá sea el momento para cambiar en la final. Si Riquelme mete un gol en la final, cambia todo. La gente comienza amar, es el mejor del mundo. El fútbol es de momentos, en minutos, segundos, puede cambiar tu historia.

- En las finales aparecen los jugadores con jerarquía. Jefferson Farfán, en una jugada o pelota quieta puede cambiar la historia.

Los jugadores del fútbol peruano más superlativos son Farfán y Barcos. Yo seguí la trayectoria de Barcos, en Gremio, no importa la edad, tiene una trayectoria bárbara. Lo mismo Farfán, quien está en otro level. Obvio que Alianza llega con esa ventaja también a la final, al tener jugadores superlativos, de alto nivel, que están acostumbrados a jugar en grandes ligas. No es fácil jugar contra esos jugadores. A pesar que Alianza no llega en su mejor momento, pero esa clase de jugadores te da un “cachito” y te matan, Cristal debe tener mucho cuidado con ellos.

- El primer round, los 90 minutos, se jugarán en la medular. ¿Cómo proyectas el juego?

Los dos van a intentar neutralizarse uno al otro, con estrategias, armas para debilitarse. Pero yo siempre descubrí algo en las finales, las individualidades terminan marcando la diferencia. Por más que el conjunto sea mejor, lo único que rompe lo táctico y estratégico son las individualidades.

- Al menos, el Nacional lucirá un 30 % de aforo de público en las finales.

Yo jugué en un estadio sin público y parecía un entrenamiento. Es necesario el público, es parte del espectáculo. Como entrenador de la Sub 17 de Cristal le digo a los muchachos que tienen que dar espectáculo, nosotros somos los payasos de circo, hacer la gente reír. Un estadio sin público no es final.

- ¿Cuándo ha evolucionado como entrenador el Roberto Mosquera asistente técnico de Sergio Markarián al actual?

En el año 97′, Mosquera empezaba, después fue técnico interino. Ha tenido que pasar gran recorrido. Ha sufrido y luchado con muchos equipos para volver a Ccristal, ser campeón, así que es mérito de él. Ya llegó a un proceso de maduración después de toda esa carga, un largo camino.

Es inevitable hablar de la selección, que rompió la racha de 24 años sin ganar en Caracas. Justamente anotaste uno de los tres goles con que ganaron en el 97...

Yo quería que gane Perú, ya era momento de romper ese maleficio. A mi no me gustaba quedar con ese récord, me encantó que Perú haya ganado. Fue en el momento correcto. Lapadula encontró el gol que necesitaba. Perú no podía dejar de sumar, encontró dos victorias que lo metió en quinto lugar. Están muy cerca de nuestra época, en quinto lugar, pero no había repechaje. Gareca sabe jugar con la escasez, logra convencer a los jugadores para esa clase de partidos. Yo veo a Perú en el Mundial. El fixture favorece. Se puede ganar dos partidos de local, sumar de visita, y conseguir el ansiado boleto para el Mundial.

Ricardo Gareca encontró al sustituto de Paolo Guerrero con Gianluca Lapadula, arropó de las críticas a Christian Cueva y respondió con fútbol y goles, sumó a un jugador ‘comodín’ como ‘Canchita’ Gonzales ante las ausencias de Yotún, Flores...





A mi me molesta mucho cuando dicen que un futbolista no puede jugar en otra posición. Eso son cuentos. Nosotros somos jugadores de fútbol. Estamos preparados para jugar en cualquier posición dentro del campo. Los jugadores se adaptan. Cueva demostró esa capacidad, jugó por derecha, izquierda, de enganche, es el mejor. Lapadula va por derecha, izquierda. ‘Canchita’ como extremo en ambos lados. Marcos López como marcador, extremo, los jugadores son flexibles. Gareca los necesitó en la escasez y ellos respondieron muy bien.

LO MÁS LEÍDO

VIDEO RECOMENDADO

Se enfrentan Alianza Lima vs Sporting Cristal. https://www.latina.pe/