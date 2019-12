Carlos Beltrán fue la figura del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la primera semifinal de la Liga 1 Movistar. El ‘Che’ armó la jugada del gol de Aldair Fuentes para el 1-0 en Matute.

El futbolista de Alianza Lima se fue ganando el puesto desde la llegada de Pablo Bengoechea, pero su inició de año fue muy complicado, ya que Miguel Ángel Russo no lo tenía en cuenta en el equipo.

“Russo no tenía en cuenta a Carlos Beltrán”, reveló Jaime Duarte en el programa Campenísimo.

Carlos Beltrán también habló días atrás en una entrevista con RPP sobre el técnico argentino Miguel Ángel Russo: “Si bien era un entrenador con renombre, creo que no supo plasmar en Alianza Lima lo que quería para la situación del equipo. Decir que, en los meses que estuvo acá, habló dos veces conmigo y me miró 3 veces a la cara es mucho. No sé si fue una cosa conmigo o con otros, pero siempre me mandaba al costado. Nunca quise decir nada, pero 11 meses después uno lo puede hacer más calmado”, dijo.

