Ya se sienta la primera semifinal. Este domingo, Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en Matute por la primera ‘semi’ de la Liga 1 con miras a la final del campeonato ante Binacional.

Uno de los jugadores más experimentados del cuadro celeste como Carlos Lobatón, analizó el encuentro entre ‘grones’ y ‘cerveceros’ por segundo año consecutivo en instancias finales. El popular ‘Loba’ se refirió al trabajo del DT ‘grone’, Pablo Bengoechea y dijo guardarle respeto y cariño.

“Pablo Bengoechea es un DT muy astuto, muy sabio. Lo tuve en la selección peruana, le tengo un gran cariño y respeto, pero él ya sabe lo que nos jugamos”, señaló el jugador de Sporting Cristal en una entrevista de Tadokoro.

Asimismo, el mediocentro de 39 años dijo que su edad no es impedimento de nada en el fútbol, pues él se siente muy bien y entrena como un niño como la primera vez que llegó a Sporting Cristal. “Deseo seguir disfrutando del fútbol, pero no será una decisión personal para continuar. Por ahora, me siento privilegiado de jugar una semifinal”, agregó.

Finalmente, ‘Loba’ se mostró contento por el regreso del goleador celeste, Emanuel Herrera y contó que todo dependerá de Manuel Barreto si lo hace sumar algunos minutos. “Es un gran goleador, es nuestro goleador. No creo haber visto otro atacante en Cristal como él. Yo lo he visto bien, está ansioso", puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR