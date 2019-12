El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, tuvo duras críticas contra el arbitraje en la primera final de la Liga 1 Movistar ante Deportivo Binacional en Juliaca, donde su equipo cayó por 4-1.

⚽️🎙️ @kevin23pacheco: "Ha llegado información a Alianza que la @TuFPF puede llevar la declaración de Pablo Bengoechea a la Comisión de Justicia" @FutComoCancha — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) December 9, 2019

Pablo Bengoechea criticó en conferencia de prensa la presencia del VAR y los árbitros que estuvieron a cargo de impartir justicia en el partido.

“¿Quiénes manejaban el VAR? Diego Haro y Carrillo, los mismos que se equivocaron todo el año con Alianza. El árbitro principal ni amarilla sacó. El penal cobrado para mi gusto no fue. Muy raro todo, pero muy raro”, dijo el uruguayo.

“Justo los que se equivocaron todo el año contra Alianza Lima hoy estaban en el VAR. ¿Qué raro no? Justo Alianza intenta por todos los medios que la Federación se maneje de la mejor manera y justo la FPF, nos enteramos en rueda de prensa, que ponen el VAR”, añadió.

“Cuando me dijeron que había VAR, le dije a los dirigentes de Alianza que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros. Se los dije a los dirigentes de Alianza Lima. Por eso no me sorprende nada”, finalizó.

