¡Ya se vive la segunda final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional! El comentarista deportivo de Movistar Deportes, Diego Rebagliati analizó lo que será este partidazo en Matute y apuntó el gran problema que tienen los blanquiazules y que deberán superarlo si desean ser campeones del torneo peruano.

"Alianza Lima tiene que hacer un partido perfecto, mucho más que en ataque. Ayer Bengoechea decía “nosotros vamos a generar 10 ocasiones de gol en Matute. Tenemos que meter el 30%. Creo que Alianza es capaz de hacer los tres goles, el gran tema es que Alianza no ha podido mantener el arco en cero jugando en Matute (en lo que va de la Liga 1)”, analizó Rebagliati en el programa ‘Al Ángulo’.

🎙️ @diegoreba: “Creo que Alianza Lima es capaz de hacer los tres goles, el gran tema es que no ha podido mantener el cero jugando en Matute”



Escríbenos con los HT #LaFinalxAA #AlÁngulo



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/RgEkakaZps — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 10, 2019

Hansell Riojas el mejor defensa de Alianza

Para Rebagliati en el sistema táctico que pretende armar Pablo Bengoechea, la presencia de Hansell Riojas es más que fundamental, puesto que los otros zagueros no llegan en buena forma y propone que dicho defensor sea el acompañante de Aldair Salazar en el duelo ante Binacional.

“No tengo nada contra Riojas, ni lo conozco, cuando vino acá me pareció un chico magnífico. Pero, la ausencia de Riojas, en ese dibujo táctico, es fundamental. Es el mejor defensa de Alianza para jugar con espacios. Godoy no está en forma, Beltrán no es un buen defensa cuando tiene que defender 30 o 40 metros, Salazar podría ser. La parejas ideal sería Salazar - Riojas porque son los más rápidos”, sentencia.

Alianza Lima entrenará este martes pensando en lo que será la final de este domingo ante Binacional. Desde ya se preveé que Pablo Bengoechea realizará algunas modificaciones y pondrá toda la carne en el asador, pensando en remontar el 4-1 de la ida.

🎙️ @diegoreba: “La ausencia de Riojas es más que fundamental, es el mejor defensor de Alianza Lima”



Escríbenos con los HT #LaFinalxAA #AlÁngulo



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/UXxaWAD0J6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 10, 2019

Más información en El Bocón.pe:

Alianza Lima: conoce qué resultado y cuántos goles deben hacer los blanquiazules para campeonar en Matute ante Binacional

Coki Gonzales revela: “Los cuatro árbitros que dirigieron y los hombres del VAR tuvieron una acalorada discusión ayer por la noche”

Alexandra Méndez, la “Chama”, mostró conversaciones con la esposa de Christian Cueva en el programa Magaly TV la ‘Firme’ [FOTO]