Sin Carlos Ascues y Jean Deza castigados por sus indisciplinas y cuidando a Alberto Rodríguez y Leao Butrón para la siguiente fecha, Alianza Lima se presenta frente a Ayacucho (3:30 p.m.) para vencer a los ‘Zorros’ por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y así acercarse a los primeros lugares de la tabla.

En el club desean con todas sus fuerzas poder lograr un triunfo que los reconforte, luego de los episodios extrafutbolísticos de dos de sus figuras y de la polémica sanción impuesta por la Comisión de Justicia de la FPF a Pablo Bengoechea (dos fechas sin dirigir) , quien verá el cotejo desde la tribuna occidente del estadio Ciudad de Cumaná. En su reemplazo en la zona técnica estará su asistente y mano derecha Óscar Aguirregaray.

Respecto al equipo, el técnico charrúa sorprenderá mandando al campo al juvenil de 17 Joao Montoya, quien suplirá a Aldair Salazar en la zaga central con tres en el fondo. Otra de las promesas del club -Kluiverth Aguilar- también arrancará las acciones. El objetivo del CT es seguir sumando en la bolsa de minutos de este año.

No se fían del momento

Ayacucho FC llega a este encuentro motivado por sus dos triunfos al hilo. Sin embargo, como señaló el delantero Mauricio Montes, el plantel no debe confiarse del mal momento institucional que pasa su rival.

“Uno no tiene que confiarse, pueden pasar muchas cosas extradeportivas, pero tenemos que preocuparnos con lo que haremos, no con lo que pase en Alianza”, explicó ‘Thor’, un ex aliancista, que espera marcarle y quedarse con los tres puntos en casa.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: alineaciones confirmadas para el partido en Ciudad de Cumaná

Ayacucho FC: E. Rosales, R. Villamarín, D. Minaya, H. Souza, A. Cossio, G. Papa, J. Murrugarra, L. Sosa, D. Espinoza, R. Ardiles y M. Montes.

Alianza Lima: Í. Espinoza, J. Montoya, C. Beltrán, R. Quijada, K. Aguilar, A. Gómez, J. Ballón, A. Fuentes, L. Aguiar, F. Rodríguez, A. Balboa