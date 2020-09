El Torneo Apertura de la Liga 1 ya pasó la mitad del campeonato y tras 10 partidos jugados, Universitario de Deportes y Alianza Universidad pelean la punta palmo a palmo. Sin embargo, tras su buen triunfo ante San Martín, Sporting Cristal se metió de lleno en la disputa. Alianza Lima, un poco más alejado, intenta recuperar terreno de la mano del técnico Mario Salas.

Alfonso Yáñez, exfutbolista y campeón con Universitario de Deportes, analizó el triunfo del equipo de Ángel Comizzo y analizó lo que dejó la última jornada del campeonato. El popular ‘Puchungo’ habló en el programa Ale en Depor.

“Me gustó el partido de Universitario de Deportes con Alianza Universidad porque fue un tiempo para ambos bien marcados. En la 'U' creo que el técnico falla y no se le da los cambios. En cambio Revollar lo hace bien, mete a la gente que está jugando y Jack Durán cambió el equipo. El partido de Alianza Lima contra Melgar también me gustó sobretodo por lo que hicieron los chicos. Alianza reaccionó y lo hizo bien. Si Melgar lo apuraba le metía cuatro, pero lo sobró y a Alianza Lima, Sporting Cristal y a la 'U' no lo puedes dar por muerto”

Le tira sus fichas

Como conocedor del fútbol peruano, Alfonso Yáñez reveló los clubes que están para pelear el Torneo Apertura.

“Cristal, la 'U', Vallejo y Alianza Universidad son mis favoritos. La 'U' tiene un plantel corto, pero le da resultado. En cambio, Alianza Lima tiene un plantel más grande, pero ¿quién le está dando resultado? Los chicos Cornejo, Ferreyra, Mora, que son jóvenes. Me encantaría que Alianza tenga resultado por estos jugadores, que no sean recambios sino titulares”.

Dos Santos se enamoró de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Y el compadre?

‘Puchungo’ también se dio tiempo de analizar la campaña de Alianza Lima, la salida de Pablo Bengoechea, la llegada de Mario Salas y la seguidilla de partidos sin conseguir un triunfo.

“Desde que llegó Ahmed y después Salas hay un terrible problema en la cabeza del club, más allá de los jugadores. Son demasiadas las cabezas que piensan y toman las decisiones, está Ahmed, Marulanda, Salas, Zevallos y ninguna concuerda. El problema es que contratas a un gerente deportivo que tiene un estilo y el técnico otro. ¿Solo porque habla diferente nos viene hacer creer que su trabajo hará cambiar a Alianza Lima? Que no nos mientan”, aseguró.

Y continuó: “Yo no lo veo bien a Alianza Lima, insisto en el tema de la cabeza y la confianza es muy importante en un jugador. A ellos se les nota que no están tranquilos, miran al banco, no saben quién jugará, están mirando si el extranjero que vino... La gente a veces dice que eso no es verdad. Supuestamente el refuerzo debe jugar mejor que el nacional y sin embargo traes a refuerzos... el chico Zúñiga. ¿Crees que no hay jugadores que se preguntan por él? ¿Cuántos muchachos hay que le puede servir a Alianza? ¿Cuánto ganan y cuánto gana Zúñiga sin jugar y entrar a ese partido y tocar una pelota en 25 minutos? ¿Te parece correcto? El jugador lo siente y dice: ‘¿qué pasa acá?’. Si traes a uno como Quijada, que se mata, mete patada y juega, bien, hay que aplaudirlos y decir que vengan los extranjeros buenos a demostrar su clase. Pero que no nos traigan paquetes para que los directivos, gerentes deportivos o técnicos se llenen los bolsillos y no aporten nada”.

Contra el coronavirus

En otro momento de la nota, ‘Puchungo’ Yáñez se refirió al manejo de la Federación Peruana de Fútbol y de los clubes para cumplir los protocolos durante el tiempo de coronavirus.

“Cuando empezó todo esto, pensé que no se iba a cumplir el protocolo, pero me equivoqué. Pensaba cómo los clubes no iban a cumplir con todo lo pactado, pero cuando fue el primer partido me quedé viendo todo lo del protocolo (Alianza-Municipal), le pedí información a mis amigos que estuvieron en el estadio y me dijeron: ‘todo excelente’. Yo esperaba que fallen, pero no lo hicieron. Después tuve que felicitar porque todo salió bien”, finalizó.

