Teófilo Cubillas brindó una entrevista para la página oficial de Alianza Lima en donde habló sobre varios temas, uno de ellos fue cómo tuvo que reorganizar al equipo luego del trágico accidente del Fokker en 1987.

Como se sabe, casi todo el plantel de Alianza Lima falleció en la tragedia del Fokker, cuando el avión que trasladaba al equipo blanquiazul desde la selva hacia Lima, se estrelló en el mar del Callao. Para lo que quedaba de temporada en 1987 y parte de 1988, sería Teófilo Cubillas quien estuvo a cargo de armar el equipo.

Uno de los jugadores llamados por Teófilo Cubillas para armar aquel plantel de 1988 fue Wilmar Valencia, a quien la dirigencia blanquiazul y especialmente su presidente no veían con buenos ojos.

“La dirigencia de Alianza quería que yo me hiciera cargo del equipo. Me hicieron saber que no querían contar con Wilmar ni con Roberto. Al salir de la reunión fui a buscarlos y les dije que los necesitaba. El presidente no lo tomó de la mejor manera, pero le dije que él me había llamado para armar el equipo y que, si no los aceptaba, yo también me iba. No le quedó otra que aceptar. El primer partido contra Bolognesi (1988) fue una fiesta total”, reveló Teófilo Cubillas.

Aquel 1988 sería el año del retiro de Teófilo Cubillas, mientras que Wilmar Valencia partiría en 1989 rumbo al Blooming de Bolivia, para volver al cuadro blanquiazul en 1990, en donde se quedó hasta la temporada 94.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR