Alianza Lima | Técnico de la San Martín sobre mano de Butrón: "Lo que sucedió es de otro reglamento" | VIDEO

El técnico de San Martín, Carlos Bustos, criticó el accionar del árbitro Luis Garay, en la derrota de su equipo frente a Alianza Lima por 3-2 en el Alberto Gallardo.

"El arbitraje ha sido paupérrimo, lo que sucedió hoy en la cancha es de otro reglamento. ¿Acaso un arquero puede jugar con las manos dos metros fuera del área? El árbitro no retrocedió la jugada. Concha viene de una fractura del quinto metatarsiano y le meten una plancha de expulsión y no pasa nada. Eso no tiene nada que ver con el triunfo justo de Alianza, pero desgraciadamente este torneo es raro y no creíble", dijo en conferencia.

"Seguramente, mañana en la Asamblea van a resolver que hay equipos que son favorecidos y otros desprotegidos. Eso me queda clarísimo, ojalá siga siendo motivante la punta del torneo donde están los equipos grandes peleando. Eso no nos preocupa a nosotros es la mala intención", añadió.

Sobre los jugadores de la selección peruana sub-23, Carlos Bustos dio su posición. "Los jugadores de San Martín que fueron a la selección no se los devuelven. Si un entrenador de la 'sele' cita a una cantidad determinada, se tiene que llegar con esos jugadores hasta el final. La verdad es muy triste lo que pasa en estos momentos en el fútbol peruana".

"Pedimos a los jugadores y no nos dieron. Por eso publicamos un comunicado. La selección siempre es prioridad, pero no entiendo porque devolvieron futbolistas a ciertos equipos y no a todos", explicó.

