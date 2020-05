Steven Rivadeneyra sobre Mario Salas: “Me encantó el Cristal de 2018. Era un equipo letal”

El guardameta blanquiazul no ve la hora para volver a los entrenamientos. “Estamos esperando que nos digan cuándo vamos a entrenar, la gente también necesita entretenimiento y ver fútbol como una manera de distracción”, confesó en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, se siente identificado con los íntimos. “Siento mucho cariño por la gente de Alianza Lima, no he tenido muchos partidos, pero sí en el momento que me tocó actuar sentí demasiado aliento y estoy agradecido con ello. Seguramente, con el pasar de las fechas, sentiré más el cariño”, expresó.

Rivadeneyra reveló que no tiene mala relación con Leao Butrón: “La convivencia con él es muy buena, siempre nos sentamos a conversar. Tiene una experiencia grande en los ámbito nacional e internacional, es un tipo extrovertido y de una u otra manera te saca una sonrisa. Disfruta mucho el fútbol”.

Steven Rivadeneyra alabó la llegada como entrenador de Mario Salas y recordó su paso por Sporting Cristal donde lo sacó campeón en 2018. “Veo a un comando técnico que quiere hacer las cosas bien, que su idea de juego se entienda. Con esa idea me quedo yo, ahora que venga Mario a Lima se verá reflejado aún más. Me encantó el Cristal que tuvo Salas, era un equipo letal. Presionaba en todos los lados de la cancha y eso es bueno. Creo que eso impondrá en Alianza”.

Por último, opinó del mal inicio del equipo íntimo en la Liga 1. “Fue duro, porque no se nos dieron los resultados, tuvimos pocas llegadas al arco rival y por eso que sacábamos adelante el partido con pelotas paradas. Lastimosamente no nos hemos llegado a compenetrar al 100 %, pero con el nuevo trabajamos que estamos teniendo lo haremos. En Liberadores tampoco nos ha ido bien, así que tenemos que revertir la situación”.

