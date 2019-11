Luego de conocerse los exorbitantes precios de las entradas para el Unión Comercio vs. Alianza Lima en el IPD de Moyobamba, que probablemente entren al ránking de los precios más elevados para un duelo fuera de Lima, el gerente de marketing del club ‘blanquiazul’, Benjamín Romero, no cuestionó la decisión del club rival.

“Cada equipo tiene la facultad de poner el precio de las entradas según le convenga. Nosotros no nos podemos meter, ni coadministrar los demás clubes. Ellos están corriendo ese riesgo. No queremos calificar esto de un abuso, simplemente cada club toma sus propias decisiones. Si la hinchada de Alianza no llega a ir, es problema de ellos”, indicó Benjamín Romero para Depor.

Además, confía en que la hinchada se hará sentir este domingo: “La hinchada de Alianza siempre ha sido muy fiel y esperamos que esta no sea la excepción. La idea es traer el título de Moyobamba”, añadió el dirigente ‘blanquiazul’.

Alianza Lima visita este domingo la ciudad de Moyobamba para enfrentar a Unión Comercio. El equipo de Pablo Bengoechea es el que tiene la primera opción para obtener el título del Torneo Apertura 2019, pues depende de sí mismos y con una victoria se aseguran el campeonato.

