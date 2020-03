Pablo Bengoechea dará una conferencia de prensa este lunes, tras decidir no continuar en Alianza Lima, luego de perder el clásico ante Universitario de Deportes.

No me siento a gusto. Para no perjudicar a la institución, resolvemos dar un paso al costado. Nos costó mucho, porque vivo muy a gusto en Lima. He vivido muy a gusto y lamentablemente no tengo fuerzas para darle a la institución, todo lo qeu me dio. Con dolor, porque tenía planificado vivir todo el año en Lima, hasta las finales. No estoy en condiciones de ayudar a Alianza y le dije a todas las personas que integran el Fondo Blanquiazul que no me sentía en condiciones de seguir en la institución. Soy yo el que no me siento bien para ayudar a Alianza y, como me han tratado muy bien, no quiero robarles nada. Prefiero, con el dolor del alma, dejarle a otra persona para que pueda cumplir con los objetivos del año.

No tuve la capacidad de convencerlos. No tuve la capacidad, el 5 de enero, de convencerlos que la institución es lo más importantes y no nosotros individualmente. Quiero mucho a la institución y la profesión y no voy a estar en un lugar donde no me sienta bien, sería el colmo estar en un lugar donde no soy feliz.

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO: El técnico se tiene que adaptar a los futbolistas que tiene. Uno debe tener la capacidad de trabajar con jugadores de diferentes características y formar un buen equipo. Me siento decepcionado porque no se logró eso. Llevo dos meses esta temporada y, la verdad, no hemos hecho casi nada bien. La culpa es del entrenador y me tengo que ir.

Me quedo con muchos momentos. Pero me quedo con lo que siento, que llegué a Lima a trabajar en Alianza sin conocer a la institución y me voy queriendo a la institución, puedo llegar a decir que el clásico de Perú, que es Alianza y Universitario, que si hay dos veredas, yo estoy en la vereda de Alianza. Puedo volver a trabajar en cualquier equipo de Perú, pero nunca voy a jugar un clásico contra Alianza.

Peñarol es mi institución de toda la vida. Pero tal vez, un integrante más de mi familia. A Alianza lo aprendí a querer hace 4 años, cuando llegué a Perú. Conocí a muchos futbolistas muy hinchas de Alianza y eso me hizo pensar que podía vivir algo lindo acá. Conocí a Guerrero, Farfán, Carrillo, Cruzado, Pizarro. Es una institución muy linda de querer. En Perú puedo trabajar en todos los equipos, pero clásicos contra Alianza no voy a dirigir, eso lo tengo claro.

Siento que mi discurso se escucha pero no se le hace caso. No me siento en la capacidad de estar en el plantel. Prefiero dar un paso al costado, porque si sigo acá no voy a ser yo y yo tengo que ser auténtico.