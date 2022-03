La violencia ocurrida durante el encuentro entre Querétaro y Atlas no solo es de importancia en el fútbol mexicano, pues también lo es para el mundo. En ese sentido, Alianza Lima condenó los actos vandálicos generados por los hinchas en el Estadio Corregidora.

“Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en el fútbol mexicano y rechazamos cualquier acto de violencia que mancilla un depor debe ser siempre sinónimo de alegría, sano esparcimiento, respeto y valores”, señaló el club blanquiazul en un comunicado.

De la misma manera, envió un mensaje de concientización para todos los seguidores del elenco íntimo y también a los fanáticos de los otros equipos de la Liga 1 2022. El club de La Victoria invitó a todos a reforzar la campaña contra la violencia.

“Hacemos un llamado a nuestros hinchas, y a todos los aficionados del Perú, a fortalecer su compromiso para que el fútbol sea un espacio seguro y libre de violencia”, señaló Alianza Lima mediante sus redes sociales.

📄Comunicado a la afición. pic.twitter.com/Nlx0SVsOSm — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 6, 2022

Juan Reynoso se pronunció sobre la tragedia en Querétaro

El entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, condenó los actos de violencia en Querétaro. “Mi mensaje es de reflexión total. Mucha gente puede pensar hoy que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano. No nos confundamos, es un día triste para el país”, expresó el DT peruano. Enseguida, el ‘Ajedrecista’ recordó cuál es el real espíritu del deporte y pidió que lo desliguen de algunos mensajes que pueden generar reacciones violentas.

“Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos queda claro. Habría que revisar cada quién, en qué postura estamos porque diera la impresión cuando uno redes o algún reporte, el fútbol es de vida o muerte. El fútbol es ganar, perder o empatar. Entonces, cuidemos el mensaje”, agregó el estratega durante conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Puebla.

En la misma línea, Reynoso agregó: “Hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, por el rencor, por alguna afición mal entendida, no solo por esa parte. Hoy tenemos la poca conciencia social de filmar algo y ponerlo en redes. Son vidas de seres humanos, es gente que fue a un estadio a disfrutar un partido, estamos ad-portas de una guerra mundial que de repente nos hace desaparecer a todos y no nos damos cuenta”.