Alianza Lima se pronunció sobre continuidad de Gabriel Leyes

La poca productividad que tiene en Alianza Lima hizo que, en los últimos días, los hinchas pidan la salida de Gabriel Leyes.

Ante las críticas y algunos rumores sobre la salida del atacante uruguayo, el directivo íntimo, Gustavo Zevallos afirmó que no se ha tocado el tema, pero que existe incomodidad en la interna.

"No hay nada en relación a una rescisión del contrato de Gabriel, no hemos conversado en lo absoluto sobre ese tema. No voy a negar que todos estamos incómodos, más aún él en particular porque existe una ansiedad de parte de toda la hinchada", manifestó Zevallos a RPP.

Tras las últimas derrotas del elenco grone, Zevallos afirmó que existe preocupación y verá como "solucionan" el tema.

"Estamos preocupados. Hay que ver cómo solucionamos esto, en dos semanas empezamos de cero. Pero Pablo está firme, no hay ninguna duda", agregó.

