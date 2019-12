Renzo Ratto no seguirá en Alianza Lima para la siguiente temporada y el administrador del cuadro ‘blanquiazul’ hizo un análisis al trabajo que realizaron en este último tiempo, donde han dejado al club en una buena situación no solo deportiva, sino también económica.

“Soy aliancista de muchos años y hace 30 años, saliendo de un examen, nunca me imaginé estar en Alianza. Soy un jugador más y el trabajo que se ha logrado ha sido de todo el equipo, financiero, marketing, área deportivo, entre otros. Yo venía de un sector empresarial donde no tenía experiencia en el sector deportivo. Me siento contento por los resultados en todos los aspectos”, analizó Renzo Ratto su periodo en Alianza Lima.

Además, fue consultado por la temporada realizada por el cuadro ‘blanquiazul’ en la Liga 1: “En el tema deportivo, los muchachos dieron todo su esfuerzo y estamos muy contentos. No voy a cuestionarlos, estamos muy contentos. Teníamos el mejor equipo del campeonato, las cosas no se dieron y poco a poco el equipo fue sacando lo mejor en este Torneo Clausura”, añadió.

Finalmente, le dedicó un mensaje a toda la hinchada: “Apoyaron a la institución en los momentos buenos y no tan buenos. En situaciones complicadas la hinchada se puso el equipo al hombro. Se llevan mi respeto, mi aprecio y las gracias por apoyar al equipo. Alianza es el equipo más grande del Perú", sentenció Ratto.

