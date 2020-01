José Luis el ‘Puma’ Carranza, fiel a su estilo ha opinado sobre el presente de Universitario de Deportes tras el triunfo obtenido ante Huracán en el Torneo de Verano que se realiza en Argentina. El exfutbolista de la 'U' quiere ver en otros partidos al elenco de Gregorio Pérez y manda un mensaje al equipo que viene formando Alianza Lima.

Sobre el ‘Dream Team’ de Alianza Lima

“Ellos se pueden reforzar, pero vamos a ver en el campo. Tú puedes tener los mejores jugadores, pero si no hay conexión entre el técnico y jugadores, es difícil. A veces traer tantas figuras no es bueno. No interesa que vengan los mejores jugadores, lo más importante es que se juegue limpio y que se hable de fútbol. Cuando más se habla del arbitraje, de la mesa, la dirigencia y eso no puede ser. Lo más importante es que se juegue al fútbol”

El Puma se refiere al Universitario 2-1 Huracán

“Arrancar ganando, creo que es importante para el fútbol peruano, que nos acostumbremos a ganar; eso es bueno. Es un equipo nuevo con jugadores con mucha expectativa, joven. La 'U' poco a poco va dar qué hablar. En el camino se encontrará al equipo que el técnico quiere”

Qué esperar de Gregorio Pérez, según el Puma

“Es un técnico con mucha experiencia, lo ha dirigido a Bengoechea. Es importante que venga un técnico con un importante recorrido. Con el tiempo se verá su mano y sobre todo a los jugadores que ha contratado la 'U'. Costará un poco concerse, siempre será así”

¿Tiene chances, Universitario de llegar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020?

“La 'U' como equipo grande tiene que demostrar. Para eso es el mejor equipo, tienen que pasar de fases, todos los equipos serán difíciles. El fútbol sudamericano es muy complicado, esperemos que este año tengamos buenas actuaciones que alimente al fútbol peruano”

