Alianza Lima le pone plazo a Pablo Bengoechea para decidir su continuidad

Le ponen plazo. El del sábado pudo haber sido el último clásico de Pablo Bengoechea con el buzo de Alianza Lima. Y es que el técnico uruguayo persiste en la idea de estar cerca de su madre, Mabel Dutra, quien tiene 79 años y vive en Rivera, ciudad ubicada a más de 500 kilómetros de Montevideo, donde reside el entrenador.

La intención de la Administración de Alianza Lima, que tiene pleno conocimiento de esta situación, es que Pablo Bengoechea continúe una temporada más y harán un esfuerzo por persuadirlo, pero si el técnico charrúa persiste con la idea de partir a su país, le han pedido que comunique su decisión a más tardar el próximo jueves 15 de noviembre.

"De cara al futuro de la institución y al mío, vuelvo a repetir que no tengo decidido lo que voy a hacer. Tengo que ir a Uruguay y ver el tema familiar, sentir cosas, ver cómo está la situación. Lo que el club, responsablemente, tiene que hacer es tener otras opciones, no vaya a ser que se entere en diciembre que yo no vaya a seguir, eso los clubes lo hacen siempre. Yo no tengo claro lo que voy a hacer", indicó el entrenador uruguayo.

Piensa en todo

Este miércoles ante Ayacucho FC, Pablo Bengoechea se jugará una nueva final, la que decidirá si es que Alianza Lima sigue mirando la tabla del Clausura y el Acumulado o se concentran en una sola.

"Nuestro destino va a depender mucho del resultado del miércoles. Es un partido especial, es en altura, Ayacucho FC viene haciendo una gran campaña y nosotros también estamos en alza. En esta semana veremos quién está mejor y pueda estar a la altura para defender a la institución", sentenció.