El periodista deportivo Pedro García habló en el programa Al Ángulo sobre las críticas de Pablo Bengoechea y la gente de Alianza Lima sobre el árbitro de la primera final ante Binacional en Juliaca.

Alianza Lima cayó 4-1 ante Deportivo Binacional y tras el partido hablaron fuerte sobre el equipo arbitral del partido. Por ello, Pedro García les recordó las semifinales de 2018, donde los blanquiazules enfrentaron a Melgar y recibieron un gol que no fue cobrado.

“No me acuerdo que haya habido una coincidencia entre lo que se dice ahora, y no hablo solo de Pablo Bengoechea, sino de la gente de Alianza Lima, con respecto a lo que se dijo en su momento cuando sin VAR, un gol legítimo fue no convalidado”, dijo Pedro García en Movistar Deportes.

“No me importa si vienen los haters y ponen unas cosas terribles en Twitter, digo lo que pienso y lo que veo. Lo que veo es que hoy día no se condice lo de hoy día con lo que pasó hace un año con un gol, no una jugada o expulsión, la decisión más terrible en el fútbol es que un gol legítimo te lo anulen. Creo que hay que calmarse un poquito. Si Alianza Lima quiere remontar este partido, que creo que futbolísticamente lo puede empatar para ir a la extensión, creo que lo primero que tiene que hacer es recuperar la calma”, añadió el periodista.

🎙️ @PedroEloyG: "Si Alianza Lima quiere remontar este partido, que creo que futbolísticamente lo puede empatar para ir a la extensión, creo que lo primero que tiene que hacer es recuperar la calma"



