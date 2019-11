El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, llegó a inicio de año a Alianza Lima para competir un puesto con Leao Butrón en el pórtico blanquiazul.

Pedro Gallese ha sido titular en Alianza Lima a lo largo de la temporada, pero ha sido muy criticado porque no ha podido tener el mismo nivel que muestra en la selección peruana.

El portero se refirió a esos comentarios que ha recibido este 2019 en una entrevista en Movistar Deportes.

“Cuando yo llegué a Alianza Lima, la gente quería que uno tape un poco más, que uno saque las pelotas imposibles. Es lógico que al arquero siempre le van a hacer goles. Seguro pensaron que contratando a Pedro Gallese se iban a acabar los goles en Alianza, pero eso no es así, el arquero recibe goles”, dijo en Al Ángulo.

“Hay goles que a veces me hacen que por ahí tengo que hacer algo mas, pero son goles que le hacen a cualquiera. Eso me deja tranquilo porque el equipo está en una buena posición. Veo como he tapado todo el año en Alianza y en la Selección y me siento tranquilo”, explicó.