Pablo Bengoechea habló este martes en conferencia de prensa y tocó varios temas con respecto a Alianza Lima. El técnico uruguayo fue consultado sobre la supuesta sanción que le hará la FPF luego de las declaraciones dadas en el 2019 tras la final de la Liga 1 Movistar.

“Si hemos hecho algo que está mal, obvio que hay que hablarlo para corregir, pero no creo que haya hecho algo que esté mal, soy muy respetuoso con todo el mundo”, contó el estratega de Alianza Lima sobre la cita que tendrá la Comisión de Justicia de la FPF con él.

Asimismo, el técnico agregó que no sabe lo que puede suceder en los próximos días con respecto al tema y señaló: “No tengo ni idea de lo que va a pasar. Es todo extradeportivo. Aquí mi preocupación es mi trabajo, que Alianza funcione en lo deportivo (...) respeto los eglamentos. No tengo ningún problema”, culminó.

Cabe mencionar que Pablo Bengoechea no es el único personaje citado por la CJ-FPF según RPP Noticias, sino que el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos y el jefe de equipo, Renzo Gayoso, también han sido llamados por el mismo tema.

