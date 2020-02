El DT de Alianza Lima, Pablo Bengoechea se manifestó en conferencia de prensa tras la dura caída blanquiazul ante Alianza Universidad por la fecha 1 de la Liga 1 - 2020, Torneo Apertura.

Alianza Lima | Pablo Bengoechea habla sobre el arbitraje

El técnico uruguayo terminó molesto con el arbitraje de Augusto Menéndez, pues considera que no debió cobrar penal en la jugada que terminó en el empate de Alianza Universidad.

“La jugada de hoy, por lo que he oído, no fue penal. Se me hace difícil trabajar así. Es bravo jugar al fútbol de esta manera. Estamos muy decepcionados por lo que estamos viendo”, manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

“No es sencillo trabajar así, con errores arbitrales. Esperaba que lo que hace Alianza, Cristal y San Martín contra la FPF no influyera, pero no quiero pensar mal. Nos empatan con una jugada que no es penal y nos quedamos con 10 jugadores injustamente. Luego el equipo no reaccionó más”, agregó.

Bengoechea se refirió al torneo peruano

“El campeonato local es muy parejo. El rival es un equipo que está trabajado. Podría tener mérito lo que hizo, pero quizá no lo ganaba”.

El mensaje de Bengoechea al hincha de Alianza

“Yo llegué en el 2017 y había mucha duda. Lo que hace la gente es impresionante. El día con Binacional, nos dolió más no tener gol y ver su aliento. En Matute no perdemos casi nunca. En el segundo tiempo no supimos manejar la ventaja. Después del 1-0 no jugamos bien”

Más información en El Bocón.pe:

[VER RESUMEN] Alianza Lima perdió 3-2 ante Alianza Universidad en su estreno en la Liga 1 MOVISTAR | GOLES y JUGADAS

Carlos Zambrano a Boca Juniors: Jorge Bermúdez llenó de elogios al defensor peruano