En la primera fecha de la Liga 1, luego de la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Matute, Pablo Bengoechea criticó el arbitraje por el polémico penal que sancionaron a favor del conjunto huanuqueño. Tras ello, el entrenador uruguayo ha afirmado que no volverá a hablar más de los árbitros.

"Yo de los árbitros no hablaré más. Me voy a preocupar solo en mi trabajo. Es desgastante. Vamos a evitar hablar de ellos, no voy a analizar ningún trabajo arbitral de ahora en adelante", afirmó Pablo Bengoechea en entrevista con Líbero.

Además, reveló cuál será el mensaje para sus jugadores respecto a las protestas por decisiones arbitrales: "Ellos lo saben. A mí no me gusta que protesten ni que hablen con los árbitros. No se pueden desconcentrar. Es perder el tiempo y pasó el otro día ante Alianza Universidad", añadió.

Recordemos que en la Liga 1 2019, Pablo Bengoechea criticó los arbitrajes, especialmente luego del penal que no sancionaron a favor de Alianza Lima en el clásico disputado en el Monumental. Ahora, Alianza deberá concentrarse para el duelo de este domingo en Trujillo ante Carlos A. Mannucci, plaza en donde el año pasado igualó 2 a 2 cuando aún Miguel Ángel Russo era el DT.

