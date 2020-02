En conferencia de prensa de Alianza Lima, Pablo Bengoechea respondió muchas preguntas sobre el caso de Jean Deza, quien volvió a ser visto en una fiesta nocturna, previo al duelo ante Deportivo Municipal por la quinta fecha del Torneo Apertura.

“Sabía que podía pasar. Nada me sorprende en el fútbol, hay algunos que llegan a Alianza Lima y aprovechan, mientras que otros no. Uno es consciente de lo que hace. Jean Deza no hizo lo que hacen sus otros compañeros que es descansar y pensar en el equipo", indicó Pablo Bengoechea.

El técnico de Alianza Lima también señaló que Jean Deza iba a ser tomado en cuenta para el duelo ante Deportivo Municipal, sin embargo, con el ampay, su presencia en la lista de convocados quedó descartada.

“Empezó la semana con posibilidades de estar. No hay duda que volvió a perjudicar a la institución. Si hacen algo que perjudica al grupo, no es tomado en cuenta. El que quiere jugar en Alianza Lima tiene que respetar las reglas”.