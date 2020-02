Todavía están en duda. Pablo Bengoechea afrontará una fecha más del Torneo Apertura con Alianza Lima, esta vez el elenco ‘blanquiazul’ viajará a Ayacucho FC para enfrentar al equipo provinciano por la cuarta jornada de la Liga 1.

La duda entre los hinchas y la prensa deportiva es si Bengoechea incluirá a Jean Deza y Carlos Ascues en la convocatoria ‘grone’, por ello, el técnico de Alianza Lima fue consultado al respecto e indicó que recién el día sábado se podrán enterar si están dentro de la nómina.

“Mañana (sábado) vamos a dar la lista de quienes viajan, ellos están sanos. Salieron 6 segundos en la televisión, eso ya lo hablamos detrás del portón y no vamos a dar detalles de lo que pasó. Estas cosas nos afectan y pido disculpas por eso”, comentó Bengoechea en conferencia de prensa.

Asimismo, el uruguayo indicó que por la tranquilidad del equipo y de los hinchas ‘grones’, espera que no vuelva a suceder algo parecido en los próximos días. “Por nuestra tranquilidad, eso no ayuda. Espero que eso no suceda más, nunca más”, culminó.

Alianza Lima viajará a Ayacucho este sábado en horas de la tarde, pues el domingo jugará con Ayacucho FC por la fecha 4 del Torneo Apertura.