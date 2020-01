Pablo Bengoechea respondió en conferencia de prensa sobre lo ocurrido con Carlos Ascues y Jean Deza luego de las imágenes publicadas en el programa Magaly TV, La Firme, donde se ve a ambos jugadores en una reunión. El técnico de Alianza Lima no habló de posibles sanciones, pero sí aclaró que hay reglas que cumplir y medidas que deben llevar adelante.

Las declaraciones de Pablo Bengoechea sobre el caso Ascues y Deza

No me guío por todos los comentarios. No soy como quieren que sea, soy como soy. Los futbolistas vivieron una pretemporada, el sábado estuvimos a las 11 de la mañana, se presentaron 18:30 el domingo para estar en la semana conmigo. Eso es lo que yo analizo, después, obvio que quiero que todos sean un ejemplo de vida, me gustaría que todos nosotros fuéramos un ejemplo de vida, lamentablemente no lo somos y conozco a mucha gente detrás del micrófono que nos da clase de ética y sé muchas cosas que hacen.

Sí tenemos unas reglas que cumplir, tenemos unas medidas que llevar adelante porque defendemos una institución muy importante y esas medidas, del comportamiento del futbolista mientras sea el técnico, las miro yo. El acuerdo es con ellos. Tenemos una muy buena convivencia, son responsables de los actos que realizan, cometen errores, sin ninguna duda, como todos nosotros.

Lo que acá hubo es una reunión. Es obvio que no está bien, son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos. Hoy en día pediré que tengan cuidado cuando salgan, que no salgan a la vereda de la casa. Y después hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino y a 20 del sexo masculino, es muy difícil vivir acá. Lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita, que los futbolistas si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta, que tengan empleados para que hagan eso.

Nos afecta y repercute negativamente. Una cosa es la repercusión del momento y otra cosa es lo que sucede. Cada uno tiene una cierta vida, es muy fácil juzgar el comportamiento de los demás, veo gente muy suelta. Tienen que entender que todo lo que se hace acá tiene mucha repercusión.

