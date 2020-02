Alianza Lima no tuvo el mejor debut en la Liga 1 MOVISTAR tras caer en Matute ante Alianza Universidad. Esto lo tiene claro Pablo Bengoechea y sabe que ahora solo quedar ir a buscar el triunfo ante Carlos Mannucci en Trujillo. El Profe también se ha referido a muchos otros temas, entre ellos la posibilidad de ver nuevamente a Wilmer Aguirre vestido de blanquiazul.

Recordemos que Alianza Lima jugó en la fecha 1 del Torneo Apertura ante Alianza Universidad y pese a ir adelante en el marcador no supo aprovechar esa ventaja tras la expulsión de Aldair Salazar.

¿Qué dijo Pablo Bengoechea sobre Wilmer Aguirre?

“Él estuvo en las Eliminatorias para Perú cuando Markarián era el entrenador. Tenemos muy buena relación, incluso cuando tiene algún tema de lesión, siempre viene a atenderse con nosotros. Las puertas de Alianza siempre van a estar abiertas”, manifestó Bengoechea en entrevista al canal de Youtube del periodista, José Varela.

“Como futbolista no ha llegado la oportunidad. Hoy hemos optado por otras opciones, siempre cuando jugamos contra él siempre tiene grandes rendimientos, casi siempre nos ha hecho goles”

“Todavía no se ha dado la posibilidad, ojalá pueda volver algún día porque es hincha de Alianza, sé que quiere jugar en Alianza nuevamente, esperemos que en algún momento de su carrera pueda cumplir esos sueños ”

Pablo Bengoechea sobre Goyo Pérez: “Él me conoce perfectamente”

“Él me conoce perfectamente, nos conocemos mutuamente. No creo que eso sea ventaja porque nosotros no jugamos. El enfoque tiene que ser, con todo respeto siempre, la diferencia la van a marcar los futbolistas. Salvo que ese día Gregorio se equivoque y ponga a 10”

¿Beto Da Silva será el último fichaje de Alianza? Bengoechea responde

“Con los futbolistas que nos interesamos las negociaciones ya terminaron. El único futbolista que hace días estamos esperando que llegue a la institución es Beto. Creemos que es importante que llegue la institución porque nos daría más jerarquía a la jerarquía que tenemos”

Programación de partidos y resultados de la fecha 2 de la Liga 1, Torneo Apertura

Viernes 7 de febrero

Ayacucho vs. Sport Boys

Hora: 3:00

Estadio: Ciudad de Cumaná

Canal: Gol Perú

Sábado 8 de febrero

Atlético Grau vs. César Vallejo

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Canal: Gol Perú

Binacional vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño Rosasmedina

Canal: Gol Perú

Universitario vs. Sport Huancayo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Canal: Gol Perú

Domingo 9 de febrero

Sporting Cristal vs. Cusco FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal: Gol Perú

Alianza Universidad vs. Carlos Stein

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

Canal: Gol Perú

Cienciano vs. San Martín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Canal: Gol Perú

Llacuabamba vs. Cantolao

Hora: Héroes de San Ramón

Estadio: 3:30 p.m.

Canal: Gol Perú

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Mansiche

Canal: Gol Perú

Municipal vs. UTC

Hora: 7:30 pm.

Estadio: Universidad San Marcos

Canal: Gol Perú

