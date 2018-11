Pablo Bengoechea y su sarcástico comentario sobre la Libertadores 2019

El técnico de Alianza Lima brindó una conferencia de prensa y habló sobre la 'suerte' que le ha dado su equipos a sus rivales en los torneos internacionales.

"Los rivales que tuvimos eran muy difíciles. Ambos (Boca Juniors y Junior) están en la definición de la Copa Libertadores y Sudamericana. El año pasado, nos eliminó Independiente y terminó campeonando. Para el año que viene, van a querer jugar contra Alianza Lima",

Sobre el equipo que presentará Pablo Bengoechea este fin de semana ante Binacional en Moquegua, expresó.

"Hay jugadores que no van a ir de viaje. Vamos a intentar hacer un buen partido. Tenemos claro que nuestro principal objetivo está en los días 2 y 6 de diciembre (las semifinales contra Melgar), pero viajarán otros como Godoy y Riojas que no estuvieron ante San Martín. La idea es que no se corran riesgos de lesiones ni amarillas. No tengo ninguna duda que vamos a llegar muy bien y fuertes a las semifinales".

LEE ADEMÁS: