Pablo Bengoechea fue técnico de Alianza Lima entre 2017 y 2018, además de una segunda etapa entre junio de 2019 y marzo de 2020. Su salida se dio luego del clásico disputado el pasado 8 de marzo, cuando los blanquiazules cayeron 2 a 0 en el Monumental. Luego de casi 2 meses, el uruguayo reveló cómo se dio su salida.

“El viernes (luego del debut ante Nacional en Copa Libertadores con derrota 0-1) tenía la decisión tomada. Se habló mucho de mi vestimenta el día del clásico y yo fui así para despedirme. Tenía en mente no dirigir el clásico y lamentablemente entre el viernes a la tarde y el sábado en la tarde no encontraron a nadie para que pueda dirigir. Se comunicaron para que dirija el día del clásico”, afirmó Pablo Bengoechea en UCI Noticias.

Además, el entrenador uruguayo afirmó lo siguiente: “Yo estaba convencido que no estábamos en el camino correcto, que no pensábamos en fútbol y no hablábamos de fútbol todo el día, habían temas que nos desviaban. Hablando con futbolistas y dirigentes, tal vez uno en el comienzo de la temporada, como tenía en mente esa fecha de la Libertadores, pensar tanto en esa fecha era normal que nos desviara al inicio de la temporada y yo me di ese tiempo, ver si en la primera fecha de la Libertadores era cierto que iba a aparecer esa gran mentalidad para saber lo que estábamos jugando”, añadió.

El día del debut de Alianza Lima en Copa Libertadores, los blanquiazules perdieron 0-1 con un gol en tan solo 15 segundos, algo que hizo confirmar lo que Bengoechea tenía en mente: “Las horas anteriores no fueron las que mi forma de ser piensa la que tiene que ser. Los 14 o 15 segundos del inicio del partido comprobé que lo que tenía en mente no estaba tan equivocado. Sabía que ese iba a ser el examen final. Si se daba vuelta a ese inicio de partido el que estaba equivocado era yo y seguía la frente, si no se lograba confirmaba que lo que tenía que pasar para lo mejor de la institución era que yo me vaya. El viernes en la tarde le manifesté a las personas que manejan la institución que la decisión estaba tomada y lo mejor para Alianza era traer a otro entrenador”, agregó.

Finalmente, Pablo Bengoechea habló que en un grupo donde no se habla solamente de fútbol, él prefiere dar un paso al costado y esperar una nueva oportunidad (laboral) como se suele hacer.

