Alianza Lima: Pablo Bengoechea respondió fuerte a los que piden su salida

Pablo Bengoechea no ha podido mantener la buena campaña que hizo el año pasado en este 2018 y ha sido muy criticado. Muchos piden su salida de Alianza Lima, pese a que los directivos lo han respaldado.

Tras perder ante Palmeiras y quedar eliminado de la Copa Libertadores, Pablo Bengoechea respondió a todos lo que piden que deje su cargo en Alianza Lima.

"Les pido, encarecidamente, con respecto a temas de trabajo, Alianza Lima se los comunicará. No se preocupen tanto por eso. Preocúpense por trabajar. Cuide su trabajo, que yo cuido el mío. Me preocupa mucho la gran intención que tienen porque yo deje el cargo. No hicimos una buena Copa Libertadores, pero no tiene nada que ver con dejar el cargo", dijo Pablo Bengoechea en conferencia.

Se quejó de arbitraje

Pablo Bengoechea tuvo duras palabras sobre los árbitros en la Copa Libertadores. "No nos tocan argentinos o uruguayos. Solo pasó contra Boca Juniors y fue el mejor arbitraje que tuvimos en la Copa. Eso no te deja salir del fondo. Se manejan bien los partidos", señaló.

No estuvieron bien

El técnico de Alianza Lima señaló que nunca pudo tener a su plantilla en las mejores condiciones para poder competir. "Alianza Lima es un hospital que no ha podido jugar la fase de grupos. Fue necesario tener al 100 por ciento a jugadores de jerarquía, pero no pudimos", finalizó.