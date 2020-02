Pablo Bengoechea conversó en exclusiva con EL BOCÓN y habló de uno de los personajes más icónicos en la historia del fútbol: Diego Maradona. ¿La razón?, el técnico de Alianza Lima señala que siempre sigue a todos los equipos donde ha jugado o trabajado y Gimnasia y Esgrima La Plata es uno de ellos.

“Si no estoy trabajando, de Peñarol siempre hablamos (con su familia). Siempre seguimos a los equipos donde me tocó trabajar: Cruz Azul, U de Chile, River de Uruguay, Danubio, me tocó jugar en Sevilla, Gimnasia. Todos los lugares donde trabajé los sigo con mucho cariño, espero que les vaya de la mejor manera, me trataron muy bien”, comentó el entrenador de Alianza Lima.

“Como futbolista en su momento fue el mejor del mundo, sin ninguna duda. Él ocupa mi plaza de extranjero en Sevilla, porque cuando yo regreso él entra. Lo conozco personalmente de haber estado en varias reuniones juntos, es alguien que jugó muy bien al fútbol sin ninguna duda y ahora está de entrenador en Gimnasia, ojalá le vaya de la mejor manera, por él y porque le tengo cariño a Gimnasia, estuve poco tiempo (3 meses) y ojalá le vaya bien al club”, sentenció Pablo Bengoechea.

¿Cuándo llegó Diego Maradona a Sevilla?

Pablo Bengoechea jugó 5 temporadas en el conjunto español, desde la temporada 1987-88 hasta la 91-92. Justamente fue para la temporada 92-93 en la que llegó Diego Armando Maradona, ocupando la plaza de extranjero del técnico uruguayo. El 'Pelusa' estuvo en el club español solo por ese periodo y luego volvería al fútbol argentino.

La actualidad de ambos

Diego Armando Maradona es el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, club con el que pelea por salvarse del descenso en la Superliga Argentina y tiene 5 fechas para evitarlo. Por su parte, Pablo Bengoechea está a solo un mes de realizar su debut con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020, pues se estrena el próximo 5 de marzo ante Nacional de Uruguay, un partido especial para Bengoechea por ser ídolo de Peñarol.

