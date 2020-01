Alianza Lima | Pablo Bengoechea: “Nunca he hablado con Beto da Silva en mi vida”

Pablo Bengoechea fue entrevistado por ‘Fútbol Como Cancha’ previo al debut de Alianza Lima en la Liga 1 2020, este viernes a las 20:00 horas ante Alianza Universidad en ‘Matute’. El estratega de los íntimos sorprendió con su respuesta tras ser consultado sobre la llegada de Beto da Silva al cuadro de La Victoria.

“Nunca he hablado con Beto da Silva en mi vida. Tampoco he hablado últimamente con Kevin Quevedo. Los dirigentes saben mi concepto de Quevedo, no sé lo que va a pasar. Nuestro plantel no es tan grande en cantidad de futbolistas, pero sí es muy bueno en calidad de futbolistas. Tenemos dos jugadores por puesto, eso nos va a ayudar mucho”, aseguró Bengoechea durante una comunicación telefónica con el programa de RPP, ‘Fútbol como Cancha’.

Alianza Lima apunta a comenzar con todo su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1, los ‘blanquiazules’ debutarán en casa recibiendo a Alianza Universidad de Huánuco y un triunfo es el único resultado que tiene en mente para comenzar bien su camino hacia el título nacional.

“Ser campeón del torneo local no se cambia por nada. Eso es una obligación de la institución, no hay necesidad de elegir competir en lo local o internacional, la planificación que tenemos es para ambos, por algo tenemos un plantel. Yo creo que nuestra gran meta es seguir compitiendo en lo internacional luego de la primera fase", agregó el DT de Alianza Lima en la misma entrevista.

