El director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea habló de lo que será la final de la Liga 1 ante Binacional a disputarse en Matute. Entre otras cosas, el estratega uruguayo confirmó la ausencia del defensor Hansell Riojas, quien también se perdió el partido de ida en la ciudad de Juliaca.

“Con respecto a Riojas es un problema personal conmigo, donde he tomado la decisión de no contar con él para las finales”, reveló el Profe en conferencia de prensa.

Bengoechea sobre la final de este domingo:

“Vamos a sacar algo de adentro en estos días, la gente nos lo hace saber, tanto que no podemos caminar tranquilos por las calles. El domingo los chicos van a jugar con el corazón”

Elogia a Binacional:

“Reconozco que Binacional aprovechó bien el hombre de más que tenía, que hicieron un gran segundo tiempo y que no pudimos controlar a Millán. Lo reconocemos mucho”

El pedido a los hinchas de Alianza Lima

“El mensaje a nuestros hinchas es que apoyen, que no tiren nada a la cancha, que no hagan nada que demore el juego. Seamos buenos locales, Binacional no tiene culpa de nada, son un rival que está en la final por méritos propios”

Bengoechea sobre el VAR

