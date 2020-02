Pablo Bengoechea: “Beto Da Silva tiene mucha potencia”

Pablo Bengoechea desea hablar menos y ganar más. El técnico de Alianza Lima no empezó bien la temporada, pero siente que con trabajo y esfuerzo puede cambiar el panorama y cumplir los objetivos que se ha planteado.

¿Cómo asumir la responsabilidad de ganar siempre que tiene Alianza Lima?

No hay duda que el objetivo de la institución es, a nivel local, estar en la definición, para eso hay que ganar el Apertura, el Clausura o meterse por el acumulado, esas son las opciones que hay. Obvio que está la opción de ganar los dos torneos y salir campeón directo, pero creemos que eso es un poco más difícil. Y a nivel internacional, considero que vamos a llegar bien a la Copa Libertadores, porque queremos competir. Vamos recorrer el camino, sabemos que muchas veces el camino tiene diferentes trayectos, a veces hay un camino de piedra y otras una ruta bien asfaltada.

Pareciera que la gente no está de acuerdo con nada. Primero criticaban el estilo, luego el juego y ahora el sistema, ¿qué le genera esto?

No hay duda de que hay mucha exigencia sobre mi trabajo, eso queda claro. Nunca me había pasado de que haya tanto comentario sobre una línea de cinco o de cuatro. Pero tenemos que aceptar las reglas de juego, ahora no se habla tanto del estilo de Alianza, aparentemente les gusta un poco más, pero no les gusta que sean cinco atrás. En el fútbol considero que los resultados marcan todo, pero tenemos la opción de conseguir resultados y crecer en nuestro rendimiento. Además, creo que estamos hablando mucho, hay que trabajar y dejar de hablar tanto. Eso también es culpa mía, por estar tanto en los medios.

Arroé dijo que cuando Alianza marca un gol, el equipo se desconcentra, le falta comunicación y temen que le empaten, ¿cómo cambiar esto?

Eso es una realidad porque nos pasó con Millonarios y con Alianza Universidad dos veces. Debemos tener mucha más precaución, mucho más cuidado, pero contra Alianza Universidad fueron goles muy raros, sobre todo el segundo, porque estaba todo el equipo en propio campo y ese jugador no debió ni entrar el área. Es un error grande nuestro y no puede volver a pasar. Tenemos que trabajar más y aprovechar las oportunidades, el fútbol se ganar porque se ataca y se defiende bien.

¿Cómo manejar la tan mencionada ansiedad de local?

El futbolista siente cosas en el momento, si atacar rápido o hacer la pausa. Eso lo va dando la jerarquía y el recorrido que tengan. Se dan cuenta en la cancha. Obvio que tenemos que saber manejar la ansiedad, porque si bien tenemos un aliento bastante importante de nuestra gente, que nos hace ganar partidos, también hace que el jugador no piense y resuelva por el ruido de la tribuna, eso no nos favorece, el jugador tiene que jugar al ritmo que le sirva a él y al equipo.

¿Qué puede sumar Da Silva a Alianza?

Siempre me pareció un delantero muy técnico y con mucha potencia, un atacante súper interesante, que nos va a dar jerarquía y superioridad. Tuvo muchas lesiones, no ha tenido mucha continuidad y está en un momento de su carrera que lo que quiere es regularidad. Es un buen delantero y con la continuidad, vuelva a tener confianza en sí mismo y recupere su fútbol. Hemos hablado y está muy contento de venir, tenemos un año muy lindo y creemos que lo podemos ayudar a volver a la selección peruana.

Usted ha afrontado finales como jugador y entrenador, ¿en qué puesto duele más perderlas?

Es totalmente diferente. Como jugador, uno depende de uno; en cambio, como técnico, uno planifica, toma decisiones. Por eso siempre digo que los que más sufren son los futbolistas. Obvio que la etapa más linda es la de jugador, pero ahora me toca ser DT y me siento a gusto.

Gimnasia es dirigido por Maradona, ¿qué concepto tiene de él?

Como futbolista en su momento fue el mejor del mundo, sin ninguna duda. Él ocupa mi plaza de extranjero en Sevilla, porque cuando yo regreso él entra. Lo conozco personalmente de haber estado en varias reuniones juntos, es alguien que jugó muy bien al fútbol sin ninguna duda y ahora está de entrenador en Gimnasia, ojalá le vaya de la mejor manera, por él y porque le tengo cariño a Gimnasia, estuve poco tiempo (3 meses) y ojalá le vaya bien al club.

Luego de salir campeón con Peñarol, Alianza y dirigir una selección, ¿le quedan sueños por cumplir?

Estoy muy cómodo en Alianza, vivo muy bien con las personas que trabajan en la institución, me llevo muy bien con los jugadores. Obvio que aquí los resultados mandan, si uno no hace una buena temporada, es muy difícil quedarse. A mí me gusta estar en un cuadro grande, pero los cuadros grandes tienen que pelear los campeonatos, porque lo manda la historia. Si hacemos un buen año, tenemos más chance de seguir acá.

Ese partido con Nacional va a ser especial por su pasado en Peñarol...

Sí. No hay duda de que en Uruguay existe ese morbo, estoy totalmente identificado con Peñarol, pero acá no es un Peñarol-Nacional, si no Alianza-Peñarol y nosotros vamos a aprovechar nuestra oportunidad. Va a ser un partido muy lindo con un estadio lleno y si empezamos ganando, va a ser muy importante para nosotros, para crecer en confianza.

Y también el clásico con Gregorio Pérez...

Nosotros somos muy amigos, pero deportivamente ese día vamos a estar enfrentados. Yo voy a querer que gane Alianza y él lo mismo con la ‘U’. No hay duda de que el bien de uno es el mal del otro, porque hay un resultado. Durante 90’ vamos a ser rivales, pero termina el partido y nos seguiremos llevando bien. Nos tenemos mucho aprecio, nos queremos mucho, pero el clásico o el campeonato peruano es una cosa y nuestra amistad es otra, no va a haber problema con eso.

¿Qué consejo le daría a Kevin Quevedo?

Con Quevedo hablamos mucho en los tres años que estuvo acá. Él tiene muy claro lo que hay que hacer para ser un buen profesional. Lo que pasa es que llegó a una instancia con el club y resolvió no continuar con nosotros. Es el tiempo el que de dice si la decisión fue acertada o no. Ojalá consiga equipo y le vaya de la mejor manera. Fuentes estaba en la misma situación y renovó tres años.

¿Cómo se ve a fin de año?

Cumpliendo los objetivos, sin ninguna duda. Queremos ser campeones y a nivel internacional competir, creemos que hemos crecido mucho, el hincha va al estadio, venimos creciendo en todo; pero debemos crecer en lo deportivo también, la meta es seguir compitiendo internacionalmente después de la primera fase.

