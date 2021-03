Luego que el TAS fallara a favor de Alianza Lima , el periodista Óscar Del Portal explotó contra el presidente de la Federación Peruana de Fúbol, Agustín Lozano, pues considera que su gestión ha sido pésima. “Me cuentan que el señor Lozano está reunido para qué va a resolver esto. Eso pasa cuando haces las cosas mal, tener que pensar: ¡Uy, cómo resuelvo, ahora qué hago! Lozano le paga planillas a Grau, Llacuabamba a Stein y los tres descienden, hasta salado es”, dijo Del Portal en el bloque deportivo de América.

“A mí no me alegra esta decisión, y no porque quiero que Alianza este en segunda, sino porque es una vergüenza para el fútbol peruano. Es una vergüenza que se maneje tan mal el fútbol peruano porque los que están encargados de impartir justicia, son injustos”, agregó.

“No hay justicia deportiva, no hay buena gestión. ¿Cómo criticamos a equipos que nos representan internacionalmente, si quienes le tienen que dar las herramientas hacen todo lo contrario?”, apuntó también Del Portal.

