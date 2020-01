Nelson Olveira es palabra autorizada para opinar sobre Alianza Lima. Fiel a su estilo el exdefensa uruguayo opinó sobre ciertos temas de la actualidad blanquiazul. Entre ellos la realidad de Kevin Quevedo, las chances de los íntimos en la Copa Libertadores con Pablo Bengoechea en el banquillo, además del reciente fichaje de Alberto Rodríguez. Todo esto en una entrevista exclusiva para América Deportes.

“(Sobre las chances de Alianza en la Copa Libertadores) Si está Pablo Bengoechea en el banco, Alianza Lima siempre va a tener la chance y las armas de hacerle daño a Nacional o cualquiera de los equipos del grupo . El Nacional que salió campeón del año pasado no va a ser el mismo que juegue este Copa Libertadores, se le fueron más de siete jugadores. La característica de los técnicos no es la misma, porque a Gustavo Munúa le gusta más jugar”, manifestó el excampeón nacional con los íntimos en el 2003.

Opina sobre el fichaje de Alberto Rodríguez

“ Alberto Rodríguez es un jugador internacional, con su edad todavía tiene para rato para jugar. Es una buena contratación, no hay que mirar de dónde viene, si es el tradicional rival. El jugador viene a entregarse al máximo por Alianza Lima. Yo creo que Alianza tiene un buen grupo para ser competitivo en la Copa Libertadores, ya es hora de que demuestre por qué es grande”

Puros elogios para Jefferson Farfán

“Jefferson Farfán era un jugador distinto y en cualquier momento marcaba la diferencia. Ese tipo de futbolistas son los que faltan, pero hoy cuestan mucho dinero, esa es la realidad. No volví a ver un jugador distinto desde que me fui de Alianza Lima. No vi salir otro Farfán, otro Junior Viza ...”

Dura crítica para el momento de Kevin Quevedo

“ No marca la diferencia que hacía Farfán . Lo he seguido, más allá de sus problemitas, pero todo es mejorable. Lo que pasa es que esos problemas mejorables tienes que plantarlos desde ahora y no dejarlos crecer, porque si no después son muy difíciles de resolver. Tiene que vivir para Alianza Lima y no que Alianza Lima viva para él. Después de que pisas un club grande, eres muy reconocido. Primero tienes que respetar a la institución, luego a la hinchada y tus compañeros. A partir de ahí vas a ser un jugador profesional. Si después de eso, no respeta, yo creo que el camino para ese jugador no tendría que ser Alianza Lima, porque el club es muy grande y es una institución a la que hay que saber respetar y, principalmente, defenderla. Hay que hacerle entender dónde está parado”

Sobre el estilo de Pablo Bengoechea

“ Lo que pasa es que en los estilos cada uno tiene su libro. Yo no creo que el estilo del ‘Chepe’ Torres haya sacado campeón a Alianza Lima. Ahora, con este estilo, Alianza Lima ha salido campeón y figura internacionalmente más seguido, antes no lo hacía. Lo pudimos hacer, de repente, con Franco Navarro, Gustavo Costas, pero con el ‘Chepe’ Torres nunca. Todo va en la capacidad del entrenador. Los jugadores se adaptaron al sistema al que juega Alianza Lima. De repente hoy todos quieren ser Klopp o Guardiola, pero no dan la talla porque se van al descenso o quedan de la mitad de tabla para abajo. Si esta idea te dio resultados, volviste a salir campeón después de 11 años, pelear dos finales, jugar Sudamericana, Libertadores, la tienes que mantener. No debes llenarle el paladar a los de afuera, sino a tus jugadores y la hinchada.”

¿Cuáles son todos los fichajes de Alianza Lima hasta el momento?

Tras la oficialización de Alberto Rodríguez, Alianza Lima ha fichado hasta el momento a tres jugadores más: Jean Deza, Josepmir Ballón y Alexi Gómez. En las próximas horas podrían anunciarse las llegadas de Carlos Ascues y Carlos Zambrano. Sin dudas, un equipazo que pretenderá pelear a la par en la Liga 1 - 2020 y la Copa Libertadores.

