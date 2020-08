Myriam Tristán es uno de los nuevos jales de Alianza Lima. Con más de 20 años en el fútbol, la capitana de la selección peruana promete a los hinchas blanquiazules esforzarse para lograr el campeonato nacional, cuando se reanude el torneo.

¿Cómo te ha recibido el club?

Bien. Alianza ya quería tenerme en el equipo desde hace buen tiempo, pero como estaba en el Muni, en Canteras, no se dio la posibilidad, hasta que me decidí. Es un buen club, que está trabajando bastante con femenino. La idea es campeonar y poder ir a una Copa Libertadores.

¿Qué hace que finalmente te decidas por Alianza?

Estaba entre Alianza y Cristal. La primera opción desde hace mucho tiempo fue Cristal. Incluso, el año pasado jugué un amistoso con ellos en Ecuador. Era una buena opción, pero me decidí por Alianza porque me gusta mucho su fútbol, hay bastantes chicas con experiencias. Es un equipo fuerte y está para campeonar y hacerle la lucha a la ‘U'.

Debe haber sido duro dejar Canteras …

Fue muy difícil porque estuve 9 años con las chicas, siendo capitana del equipo, pero necesitaba crecer como deportista.

¿Los hinchas cómo te han dado la bienvenida?

Me han escrito por todos lados. Por Twitter, Instagram, etc. Eso habla muy bien de todo lo que está haciendo el club. El acercamiento al futbol femenino es rescatable, porque en otros equipos solo habla de los hombres. Estoy feliz y contenta por todo lo que me está pasando.

¿Cómo te vienes adaptando al equipo?

Las chicas me han recibido bastante bien y el comando técnico igual.

¿Cuál es el trato que tienes con el entrenador Samir Mendoza?

Él fue uno de los nexos para que pueda estar en el equipo. Siempre me ha querido. Tenemos una buena relación. Lo respeto mucho, respeto su trabajo. Así que me siento tranquila.

¿Ya conoces a todas las chicas?

A la mayoría. Por ejemplo a Sandy. Ella ha jugado conmigo bastantes años en JC y selección. Allison y Xiomara son mis vecinas. A Annie también las conozco. Algunas otras han estado en la preselección preparándose para los Juegos Panamericanos. Siento que no llego a un equipo desconocido. Es importante sentirse bien en el equipo donde uno se está.

¿Cómo vas con los entrenamientos?

Estamos entrenando vía virtual. Las prácticas son fuertes. Me estoy adaptando al cambio. Las chicas ya vienen entrenando tiempo, así que tengo que alcanzarlas.

¿Qué les prometes a los hinchas de Alianza?

Les prometo dar todo en el campo, como siempre lo he hecho. Me quiero sacar el clavo campeonando con Alianza. Soy hincha del club. Estoy muy agradecida con todos. Así que aportaré mi granito de arena.

A SEGUIR EL EJEMPLO DE ALIANZA

Alianza Lima lanzó hace unas semanas las redes sociales del equipo femenino y Myriam lo resalta. Myrian asegura que todos los clubes deberían tomar esto como ejemplo en favor del fútbol femenino.

¿Cómo ves el trabajo de Alianza con el equipo femenino?

Alianza está trabajando muy bien. Le está tomando mucho interés. Tiene su propia página, donde están actualizados todo el tiempo y pendientes de cada chica.

¿Qué opinas del trabajo en las redes sociales?

Me parece una buena iniciativa. No es el primer club que tiene una página del equipo femenino, pero sí es el primero que ha lanzado un vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Además la página no ha sido creada para que quede ahí. Hay un trabajo diario y eso es muy importante de resaltar. Tanto como para Alianza como para nosotras mismas.

REPRESENTA LA BLANQUIRROJA

A los 15 años la blanquiazul fue invitada para representar a la selección. Desde ahí, no ha parado. Incluso, fue la capitana del equipo nacional durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Están entrenando con la selección?

Todo se ha paralizado. Sé que la sub 17 está entrenando porque tiene el Sudamericano en noviembre en Uruguay, aunque aún va a depender de la situación. Lo están haciendo de manera virtual, pero las mayores solo estamos entrenando en nuestros clubes. Esperamos poder tener micro ciclos para no perder el ritmo, porque en el 2022 se nos viene la Copa América.

¿Qué tan importante fue Lima 2019?

Yo pienso que eso fue de lo mejor que ha pasado en cuanto a futbol femenino durante muchos años. Estaba perdido y los Panamericanos fue una ventana. Se abrieron muchas puertas, se conoció más de esta disciplina.

Empezaron a tener amistosos…

Con selección hemos salido muy poco a jugar. A lo mucho hemos tenido amistosos en Bolivia o en Chile. Pero ahora tenemos más partidos de prácticas y mucha más preparación. Tenemos que seguir avanzando, pero si nos detenemos va a ser mucho más difícil alcanzar a las demás selecciones. La idea era trabajar a la par de la sub 17.

Myriam Tristán durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A TOMAR CONCIENCIA

Se paralizó la Liga 1, ¿tienen menos oportunidades para volver?

El campeonato de la Liga 1 era una prueba para ver cómo iba todo y dependiendo de ello nosotras íbamos a volver. Es una pena porque se empezó, pero no está funcionando. Al postergarse es imposible que el femenino regrese.

¿Cómo te sientes?

Me siento impaciente, frustrada, porque queremos jugar, queremos tener campeonato. Venimos entrenando mucho tiempo desde casa y todo esto es un retroceso. Todo lo que hemos ganado, lo estamos perdiendo. Pero nos toca tener paciencia, más de la que tenemos.

Iba a desarrollarse una Liga Femenina este año …

Incluso habían cambiado las bases del campeonato. El año pasado era como Copa Perú, hasta cierta edad, no podían jugar extranjeras, entre otras cosas.Lamentablemente todo se ha paralizado por la pandemia, sino este año el campeonato hubiera sido muy favorable. Espero que todo pase para que podamos volver al campo con la misma energía.

