Alianza Lima: Miguel Ángel Russo vuelve a explotar contra la FPF

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, criticó a la Federación Peruana de Fútbol por la programación de los partidos del conjunto blanquiazul, sabiendo que juega dos torneos y tiene convocados a la selección peruana.

"Ahora vamos a tener problemas para ir a Cusco. En vez de sábado nos ponen domingo. Yo no tengo la culpa de que no haya luz, nos altera la forma. No pido que nos beneficien, pero no nos cambien", dijo el técnico argentino.

"Tenemos un suspendido y dos jugadores a la selección peruana y no tenemos ningún beneficio. En otra Federaciones te lo dan. Alianza Lima no pone ninguna objeción en dar los jugadores a la selección, pero cuando se sufre este tipo de situaciones, hay que manejar la misma forma", añadió.

Finalmente, Miguel Ángel Russo señaló que la organización solo busca su beneficio económica y no les interesa la salud de los futbolistas ni lo que se juegan los clubes.

"Tengo la sensación que no importa lo que Alianza Lima juegue, solo los beneficios que te da el dinero de la televisión", aseguró.

Mira el video