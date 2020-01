Mauro Guevgeozián: ‘Si le anoto un gol a Alianza, no lo celebraré’

Mauro Guevgeozián ha vuelto al fútbol peruano después de varias temporadas, pero no para defender los colores de Alianza Lima, el ‘Armenio’ se pondrá la crema en el pecho y será el encargado de comandar los ataque de UTC en la Liga 1.

‘Trataré de responder la confianza de los dirigentes del UTC con muchos goles, trataré de responder con la mayor cantidad de alegrías posibles. Estamos haciendo algo bueno los uruguayos para venir al fútbol peruano’, declaró Guevgeozián a Match Deportivo.

Guevgeozián fue claro y no tuvo problema en asegurar que si tiene la posibilidad de marcarle un gol a Alianza Lima no se lo gritará a los hinchas. ‘Si anoto un gol contra Alianza Lima, no lo celebraría, para mí significa mucho, uno de los mejores momentos de mi carrera. Si Alianza me hubiera pedido nacionalizarme, lo hacía por el cariño de los hinchas, no hubiese tenido problema. El’Colo’ Ibáñez fue de los primeros uruguayos en venir y de ahí vinieron varios al club', agregó el ex '9′ ‘banquiazul’.

Guevgeozián también recordó lo que conversaba con George Forsyth en su época de jugadores de Alianza Lima. ‘Por la familia, a George (Forsyth) siempre me gustó la política. Me puse contento, creo que se ha ganado la confianza de la gente, tengo entendido que está haciendo buena gestión, así que siga bien su trabajo', agregó.

