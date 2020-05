A causa del brote del Coronavirus, el gobierno peruano decidió establecer el protocolo de Estado de Emergencia desde el 15 de marzo para evitar contagios masivos. Esto implica estar cuasi encerrado lo que cambia el hábito de las personas generando ansiedad y estrés, pero también puede convertirse en una oportunidad para dedicar tiempo a aquello que nos interesa o descubrir nuevos libros, pues la lectura te lleva a un nuevo mundo.

Por tal razón, algunos integrantes del plantel de Alianza Lima han aprovechado el confinamiento para acudir a la lectura. El entrenador Mario Salas y los jugadores Rinaldo Cruzado, Federico Rodríguez y Steven Rivadeneyra decidieron recomendar algunas obras literarias.

El técnico Salas recomendó: “En esta cuarentena he leído mucho la Biblia, pero también he leído La primera vez que le pegué con la izquierda, de Imanol Ibarrondo, y Capitanes, de Sam Walker”. El mediocampista Rinaldo Cruzado aconsejó: “En esta cuarentena estoy leyendo El espejo del líder, de David Fischman. Habla del control del ego, la responsabilidad, el desapego. Es un libro muy interesante que a mí me ha gustado mucho. Es el tercer libro que leo de este autor”.

Federico Rodríguez se quedó enganchado dos libros y los recomendó: “Estoy leyendo Recuentos para Demián, de Jorge Bucay. Está compuesto de pequeñas historias cortas, que dejan enseñanzas y moralejas”.

Otro libro de 'Fede’ es Historias de Diván, del psicoanalista Gabriel Rolón. “Son históricas verídicas, muy fuertes, contadas por pacientes y que son relatadas por este psicólogo argentino”, especificó.

Finalmente el golero Steven Rivadeneyra está consumiendo ejemplares futboleros ."El libro que he leído en esta cuarentena es El Pato, la autobiografía de Ubaldo Fillol, que trata de sus inicios como arquero y cómo llegó a la profesional y a la selección argentina, además de su paso por River Plate y su salida controversial. Para mí, que soy arquero, ha sido muy importante leer este libro. Se lo recomiendo a todos los fanáticos del arco y del fútbol", indicó.

