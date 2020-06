Mario Salas, flamante técnico de Alianza Lima, enfatizó que la disciplina es un requisito indispensable para todo jugador blanquiazul antes de arribar a La Victoria para liderar un nuevo proyecto profesional en el fútbol peruano. El estratega chileno dejó el tema de Jean Deza a la directiva, pero remarcó que requiere de jugadores comprometidos.

“El compromiso con una institución tan grandiosa como Alianza Lima va más allá de la cancha”, señaló el técnico campeón nacional con Sporting Cristal este lunes en diálogo con Gol Perú desde Chile, donde espera recibir visto bueno para regresar al Perú.

“Los temas de indisciplina lo está viendo el club. Yo estoy al tanto y sé como está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club. Siento que si uno no es disciplinado y no se compromete con una institución, es difícil que las cosas se puedan dar”, aclaró el entrenador.

“Yo le doy mucho valor a la disciplina porque si el jugador cree en el proyecto de Alianza Lima y quiere ganar, no habrán indisciplinas”, agregó.

El popular ‘Comandante’ indicó que todavía no tiene una fecha definida para llegar a la capital peruana, ya que “la dirigencia de Alianza Lima está gestionando todo eso”. “Quiero que el hincha (de Alianza Lima) se sienta Feliz de ver a su equipo”, anticipó.

