Debido a la cuarentena en toda Sudamérica y las restricciones de los vuelos por el coronavirus, la llegada de Mario Salas a Alianza Lima aún no se hace oficial, sin embargo, el chileno será DT de Alianza. Y desde el país del sur ya trabaja en lo que será su plantel.

Las intenciones del ‘Comandante’ fueron motivo de debate en el programa chileno ‘Todos somos técnicos’ de CDF, donde deslizaron que Javier Parraguez y Gabriel Costa, exjugador blanquiazul, podrían recalar en La Victoria y analizaron los posibles movimientos.

Ambos futbolistas tendrían en común, además de un vínculo vigente con Colo Colo, el respaldo de Salas para acompañarlo en Alianza Lima.

Claudio Borghi, uno de los panelistas del espacio, se animó a dar su opinión sobre la posible llegada de ambos a Alianza Lima.

“Parraguez es un chico que ha dado buenas resultados en otros clubes, en Colo Colo no lo pudo hacer. En el caso de Costa, entiendo que no estaba jugando pero también la calidad de jugadores que tiene Colo Colo es diferente a la que puede tener Alianza, con todo el respeto del mundo. Costa es muy querido allá, ya a nivel selección, y creo que Mario (Salas) verá en ellos algo que no tuvo el año anterior cuando estuvo en Perú”, destacó el ‘Bichi’ en el segmento titulado “¿Por qué Mario Salas quiere a Javier Parraguez en Alianza Lima?”.

¿Por qué Mario Salas quiere a Javier Parraguez en Alianza Lima?#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/Ud01NnRWiK — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 25, 2020

"Hay cosas que Parraguez no tiene pero hay otras que nunca va a perder: el tipo es bravo de aire y tal vez Mario anda buscando un centro delantero de buen cabezazo", agregó uno de sus compañeros.

"Lo raro de esto es que acá no lo colocaba mucho. Él entiende que allá le puede servir y dar frutos", cuestionó otro comentarista.

Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, agrupación que controla Alianza Lima, aseguró el sábado pasado en diálogo con La Tercera que la operación con Mario Salas está cerrada y "no corre riesgo alguno por el cierre de fronteras en Perú y Chile, que impide por ahora el arribo del chileno.

Días antes, a través de una transmisión en vivo con Movistar Depores, Joazinho Arroé reveló que el nuevo comando técnico de Alianza Lima ya fue presentado de manera interna y envía material de trabajo.