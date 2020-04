Dos recurrentes protagonistas de los clásicos del fútbol peruano en la década de los 90 fueron Roberto Martinez y Jorge “Loverita” Ramírez.

Aquellos partidos -entre Universitario y Alianza Lima- siempre dejaron más de una anécdota. En esta oportunidad, el ex delantero de Alianza Lima recordó un episodio en donde casi estuvo a punto de golpear al histórico volante crema.

“Fue en 1995, esa vez que la ‘U’ nos ganó uno a cero. Acabado el partido, mientras me entrevistaban, veo que mi mamá en la tribuna estaba ofuscada. Me acerco corriendo y me dice que Roberto (Martínez) la había insultado", inició el relato Ramiréz a Toque y Gol.

"En eso me fui corriendo al bus de Universitario y subí a ‘ajustarlo’. Martínez me vio y se escondió detrás de sus compañeros. El ‘Cuto’ Guadalupe me agarró porque sino me le iba encima con todo, nunca me olvidaré esa anécdota”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Steven Rivadeneyra: “Me gustaría irme a México o Brasil” [ENTREVISTA]

Alianza Lima: Plantel debe aceptar adelanto de vacaciones para no sufrir la suspensión perfecta de sus labores

Christian Cueva: “Soy hincha de Boca, pero no igual como Alianza porque es lo más grande para mí”

Plantel de Alianza Lima es “invitado” compensar abril con adelanto de vacaciones del 2020