Alianza Lima: ¿Los refuerzos extranjeros de Bengoechea siguen en deuda?

Alianza Lima sigue sin consolidar una idea de juego, al igual que la temporada pasada. Los refuerzos que llegaron esta temporada aportan poco o casi nada y los cuestionamientos a los refuerzo que llegaron al plantel este año continúan, porque no marcan la diferencia en la Copa Libertadores ni en el Torneo de Verano, donde ayer cayó por 3-0 ante Sporting Cristal.

Gabriel Leyes

El delantero uruguayo que llegó a mitad de temporada del 2017, y para muchos, se ganó su renovación con los dos goles que le dio el título a Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en la última fecha del Torneo Clausura sigue sin ofrecer juego ofensivo. Su problema no es solo de gol, no genera espacios y no apoya en el colectivo.

Maximiliano Lemos

Su rendimiento como volante mixto no es superior a lo que puede brindar Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado y Luis Ramírez, sin ser estos dos últimos, jugadores con gran despliegue en el campo. El uruguayo sigue sin demostrar por qué llegó a Alianza Lima.

Tomás Costa

Sin tener buenos partidos, puede ser el refuerzo que mejor rinde por ahora en Alianza Lima, teniendo cuenta el pobre nivel de Gabriel Leyes y Maximiliano Lemos. Aporta en el juego con pases y sin hacer mucho esfuerzo físico, colabora en la marca.