La competencia por el arco aliancista ha hecho que Leao Butrón y Steven Rivadeneyra lo dejen todo en cada entrenamiento y partido. Si bien es cierto que ambos son distintos, pues uno representa la experiencia y la serenidad, y el otro simboliza la agilidad e ímpetu, los dos son los responsables de que la portería de Alianza Lima esté bien resguardado en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

Alianza Lima: Leao Butrón y Steven Rivadeneyra descartan polémicas

Mañana, será el turno de Butrón de ser titular. Pero, más allá de incomodarse, Rivadeneyra estará en el banco apoyando al que considera su ídolo.

“Siempre lo dije, mi referente es Leao, siempre lo he admirado, estoy muy contento de trabajar con él. Aprovecho al máximo estar a su lado, trato de aprender mucho de él y conversamos mucho. Me ha dado la confianza para rendir en la institución y sacar lo mejor de mí cada vez que me toque defender al club del cual soy hincha”, aseguró el golero, que firmó por dos temporadas con Alianza Lima.

Por su parte Butrón, de 41, toma con calma la rotación y solo espera dar lo mejor en su último año como profesional. “El arco de Alianza está en buenas manos. Al final, el equipo es el que sale ganando por los arqueros de nivel que tiene”, señaló. Acto seguido, agregó: “Aquí nos apoyamos entre todos. Lo importantes es que el equipo comience a ganar, tenemos un buen grupo. En lo personal, estoy para apoyar a mis compañeros. Se dicen muchas cosas, pero todo está tranquilo entre nosotros, solo buscamos ganar nuestro primer partido en el torneo”.

