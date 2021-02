Los acercamientos entre Municipal y Jefferson Farfán tienen inquietos a muchos hinchas de Alianza Lima, que vio debutar a la ‘Foquita’ con sus colores y espera tenerlo de vuelta en un momento difícil, para buscar regresar a la Liga 1 lo más pronto posible. Alineado a la afición blanquiazul se encuentra Leao Butrón, quien se muestra más ‘íntimo’ que nunca tras su retiro del fútbol.

“Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial”, señaló el exportero nacional este jueves en RPP.

Rinaldo Cruzado, otro de los últimos referentes de Alianza Lima que se alejó de Matute, jugó un rol importante en las últimas semanas, detalló Butrón.

“No he hablado con él (Farfán), pero sé que Rinaldo (Cruzado) lo ha tratado de convencer para que vaya. Son muy buenos amigos, le ha insistido bastante. A mí me encantaría que Jefferson juegue en Alianza, porque más allá de que sea en Primera o Segunda, el club no va a dejar de ser lo que es”, agregó.

El retirado guardameta también opinó sobre la designación de Carlos Bustos como nuevo técnico victoriano. “No lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él por Martín, jefe de equipo de San Martín. Viendo lo que hizo en San Martín y cómo juegan sus equipos me parece muy bien, excelente que esté Bustos como técnico”, indicó.

Además se dio tiempo para hablar de las grandezas de las instituciones en nuestro país. “La ‘U’ es un equipo grande. Yo soy hincha de Alianza y para mí Alianza es el más grande, pero la ‘U’ es un equipo grande, hay que dejar eso en claro, pero por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural”, añadió.