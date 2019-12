Leao Butrón sobre su postulación a la alcaldía de Surco: “Estoy inscrito desde el 2010, no lo quiero descartar”

Leao Butrón se refirió a una futura postulación a la alcaldía de Surco después de haberse retirado del fútbol profesional, el portero de Alianza Lima ya planea lo que será su despedida, si bien espera seguir ligado al deporte, no descarta tomar peso en lo político.

‘Yo sí tengo un pequeño bicho, pero si tu me dices ahorita me gustaría más estar en el deporte, no quiero decir nada, pero yo estoy inscrito en el PPC desde el 2010, no lo quiero descartar, pero si hubiese una carrera en mi cabeza sería el deporte. La gente detractora hablaba mal de George Forsyth y parece que no saben que hay estudios. Cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas bien las hace y punto. Forstyh nos ha dado una muestra de que quiere algo distinto en un distrito donde le ha tocado vivir varios años’, aseguró Butrón sobre un postulación al cargo durante una entrevista con Match Deportivo.

Christian Cueva quedó en ridículo con jugada de Ronaldinho en pichanga contra Reimond Manco | VIDEO

Por lo pronto, Leao Butrón disfruta de unos días de descanso antes de reincorporarse a los trabajos de Alianza Lima, programados para inicios de enero. El portero palpita que este será el último campeonato que le tocará jugar como profesional, por ello ya piensa en su partido de despedida.

‘Pensar retirarme en el 2020 es un bosquejo, pero ya deberíamos ir armando eso. Yo siento que el próximo año podría ser el último, comienzo otra etapa en mi vida y me estoy preparando para eso’, agregó el experimentado guardavalla de Alianza Lima.

