Han pasado más de 4 meses desde la partida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima y en tienda blanquiazul aún se sigue hablando sobre ello. Leao Butrón, actual portero del club íntimo, reveló que le pidió al uruguayo que se quedara en el club previo al clásico que terminarían perdiendo por 2-0 y significaría el juego final de Bengoechea. Además, habló sobre el sistema de juego que utilizó a inicios de temporada.

“Me parece que cuando hemos hecho la línea de 3 no la hemos hecho tan bien como debería pero creo que lo que hicimos mal los jugadores es que cuando hacíamos línea de 3 veía mucha gente cerca a mi arco. Con 4 atrás siento más prolijo al equipo, jugar con 3 requiere muchísima coordinación y de repente nos faltó tiempo. Yo me adapto al sistema que me digan pero si pudiera escoger elegiría el de 4”, indicó Leao Butrón en Radio Ovación.

“Cada vez que hay una dificultad en Alianza, Rinaldo y yo somos los ‘argolleros’. Por ejemplo, con Miguel Ángel Russo yo tuve una gran amistad y dijeron que yo le había dicho la ‘camita’. Con Pablo siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019 a pesar que me fue muy bien en 2018 y 2017 pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud. Yo no creo que haya habido desgaste pero sí de repente él sintió que lo que él decía no llegaba. Antes del clásico yo fui a pedirle a Pablo que se quede a pesar que no me tenía como titular fijo. En el grupo siempre hubo respeto por Pablo”, añadió sobre el tema.

Además, habló sobre el regreso del fútbol peruano, que será sin público: “Es una desventaja para los equipos provincianos venir a Lima pero también es una desventaja para Alianza jugar sin su gente, porque el rival no sentirá la presión que se siente en Matute. Creo que todos hemos perdido algo”, concluyó Butrón.

