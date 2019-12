Leao Butrón confirmó lo que venía pensando desde hace algún tiempo. El portero de Alianza Lima le pondrá fin a su carrera en la temporada 2020, donde el cuadro ‘blanquiazul’ disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores por tercer año consecutivo.

“Jugué 10-12 partidos en el año, por suerte me fue bien, puedo quedarme tranquilo con mi rendimiento. Definitivamente el año 2020 va a ser el último de mi carrera, ya está decidido, hace rato vengo pensando eso, y más allá de que me siento bien físicamente, creo que ya es suficiente, y quiero comenzar nuevos proyectos que tengo en la cabeza”, expresó Leao Butrón en Gol Perú.

Además, habló sobre la competencia que tiene en la portería ‘blanquiazul’: “Ya hace varios años que mi comodidad no depende con quien esté, yo disfruto siempre. Uno desea jugar pero si no toca no se acaba el mundo”, añadió.

Recordemos que Pedro Gallese podría extender su contrato con Alianza Lima, aunque por ahora no está confirmado al 100%. Eso sí, de irse el ‘Pulpo’, Leao Butrón es el candidato número 1 para volver a ocupar el puesto de titular.

